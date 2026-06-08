Finale Golden Knights-Hurricanes

L'entraîneur des Hurricanes de la Caroline a une décision à prendre quant à savoir quel gardien il désignera pour le quatrième match de la finale de la coupe Stanley contre les Golden Knights de Las Vegas.

Frederik Andersen ou Brandon Bussi?

Écoutez le spécialiste de gardiens de but Stéphane Waite se pencher sur le sujet en compagnie de l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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