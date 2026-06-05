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Le capitaine du CH remporte le Selke

Comment Martin St-Louis a changé le destin de Nick Suzuki?

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 juin 2026 18:47

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
Comment Martin St-Louis a changé le destin de Nick Suzuki?
Nick Suzuki, Phillip Danault et Martin St-Louis. / AP Photo/Karl DeBlaker

Nick Suzuki a été honoré à titre de meilleur attaquant défensif de la LNH (trophée Selke) vendredi. Le capitaine des Canadiens a terminé la saison 2025-2026 avec un différentiel de +37 et 101 points!

Les deux derniers joueurs des Canadiens à avoir remporté le Selke sont Guy Carbonneau et Bob Gainey, deux grands capitaines de l'histoire du Tricolore.

Selon Dany Dubé, Nick Suzuki ne s'inscrit pas seulement dans la lignée de ces deux capitaines, mais les surpasse avec une production offensive qu'ils n'ont jamais atteinte, même à leur apogée.

Écoutez à ce sujet l'analyste hockey au réseau Cogeco Média au micro de Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports.

«Au départ, Nick Suzuki est devenu un petit peu comme Guy Carbonneau et Bob Gainey, deux grands capitaines qui ont transcendé et qui avaient de l'influence et de la prestance dans le vestiaire. Je pense que Nick Suzuki a ça aussi. Mais on est dans un autre univers: Carbonneau a gagné le Selke avec une meilleure saison de 56 points, et Gainey avec 47 points. Suzuki, lui, s'inscrit dans cette lignée, mais il les surpasse avec une production offensive qu'ils n'ont jamais atteinte.»

Dany Dubé

Autres sujets abordés:

  • Cole Caufield remporte le trophée Lady Byng (joueur le plus gentilhomme de la LNH);
  • On fait le point sur la finale de la LNH.

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