Le capitaine du CH remporte le Selke

Nick Suzuki a été honoré à titre de meilleur attaquant défensif de la LNH (trophée Selke) vendredi. Le capitaine des Canadiens a terminé la saison 2025-2026 avec un différentiel de +37 et 101 points!

Les deux derniers joueurs des Canadiens à avoir remporté le Selke sont Guy Carbonneau et Bob Gainey, deux grands capitaines de l'histoire du Tricolore.

Selon Dany Dubé, Nick Suzuki ne s'inscrit pas seulement dans la lignée de ces deux capitaines, mais les surpasse avec une production offensive qu'ils n'ont jamais atteinte, même à leur apogée.

Écoutez à ce sujet l'analyste hockey au réseau Cogeco Média au micro de Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports.