Avant de réinvestir un sou

Le gouvernement du Québec a déboursé 800 000 $ pour la réfection de l'anneau technique du Stade olympique et un nouveau toit. Le débat public est désormais de savoir si le gouvernement doit allonger environ 200 millions $ supplémentaires pour rénover l'intérieur du stade.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, se pencher sur ce dossier avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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