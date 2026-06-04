Avant de réinvestir un sou

Le gouvernement du Québec a déboursé 800 000 $ pour la réfection de l'anneau technique du Stade olympique et un nouveau toit. Le débat public est désormais de savoir si le gouvernement doit allonger environ 200 millions $ supplémentaires pour rénover l'intérieur du stade.
Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, se pencher sur ce dossier avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Après 800 millions $ d'investissements, doit-on ajouter 200 millions $ pour rénover l'intérieur du stade?
- Eric Duhaime souligne la nécessité d'un plan d'affaires pour garantir la rentabilité avant de rénover davantage le Stade olympique;
- Quel est le potentiel du soccer au Stade olympique?
- On fait des comparaisons avec le Centre Vidéotron à Québec;
- Duhaime soutient l'idée d'une équipe de la Ligue canadienne de football à Québec.
- L'importance d'une gestion privée pour maximiser l'utilisation des infrastructures sportives.