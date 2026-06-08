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Guerre au Moyen-Orient

«La plus grande escale depuis le 8 avril» -Valérie Beaudoin

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 juin 2026 17:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«La plus grande escale depuis le 8 avril» -Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le week-end n'a pas été de tout repos sur la scène internationale, notamment dans le conflit au Moyen-Orient.

Écoutez à ce sujet l'analyste en politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Importante escalade militaire ce week-end, entre les États-Unis, Israël, l’Iran et les Houthis du Yémen, marquée par des frappes à Beyrouth et des tensions dans le détroit d’Ormuz, malgré des appels à la désescalade et des négociations sur le nucléaire.;
  • On discute de l’interview de Donald Trump à Meet the Press (NBC) au Wisconsin, où il défend un fonds d’indemnisation de 1,8 milliard de dollars pour les inculpés du Capitole, conteste la légitimité des élections américaines et critique les médias.
  • Le président a d'ailleurs mis un terme à l'entrevue, en insultant la journaliste;
  • Hunter Biden refait surface sur X, affichant sobriété et autodérision face à son passé controversé.

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