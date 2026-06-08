La Coupe du monde de soccer commence, jeudi. Pour le Canada, c'est le lendemain, vendredi, à Toronto. Mais il y a déjà beaucoup de controverse, parce que les États-Unis ne rendent pas ça facile pour les visiteurs qui viennent de l'extérieur du pays.

Écoutez Meeker Guerrier et Philippe Cantin discuter de cette situation.

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