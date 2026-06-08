La Coupe du monde de soccer commence, jeudi. Pour le Canada, c'est le lendemain, vendredi, à Toronto. Mais il y a déjà beaucoup de controverse, parce que les États-Unis ne rendent pas ça facile pour les visiteurs qui viennent de l'extérieur du pays.
Écoutez Meeker Guerrier et Philippe Cantin discuter de cette situation.
Les sujets abordés
- Il y a des difficultés quant à l'obtention des visas pour les supporters de nombreux pays;
- Une quinzaine de membres de l'équipe de l'Iran n'ont pas obtenu de visas;
- D'autres pays connaissent des difficultés (Maroc, Algérie, Tunisie, Cap-Vert, Haïti, Suisse), causés par la politique migratoire de l’administration Trump;
- L’équipe iranienne doit jouer aux États-Unis, mais résider au Mexique. Un arbitre somalien a été refoulé;
- Côté Canada, Moïse Bombito va rater le tournoi en raison d'une blessure qui tarde à guérir;
- Le cas d'Alphonso Davies est aussi à l'étude;
- LNH: Peter Laviolette rejoint les Kings de Los Angeles.