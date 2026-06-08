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Coupe du monde de soccer

Une foule de pays en attente de visas pour les États-Unis

par 98.5 Sports

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6:17

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 juin 2026 17:20

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Une foule de pays en attente de visas pour les États-Unis
Esprit sportif / Cogeco Média

La Coupe du monde de soccer commence, jeudi. Pour le Canada, c'est le lendemain, vendredi, à Toronto. Mais il y a déjà beaucoup de controverse, parce que les États-Unis ne rendent pas ça facile pour les visiteurs qui viennent de l'extérieur du pays.

Écoutez Meeker Guerrier et Philippe Cantin discuter de cette situation.

Les sujets abordés

  • Il y a des difficultés quant à l'obtention des visas pour les supporters de nombreux pays;
  • Une quinzaine de membres de l'équipe de l'Iran n'ont pas obtenu de visas;
  • D'autres pays connaissent des difficultés (Maroc, Algérie, Tunisie, Cap-Vert, Haïti, Suisse), causés par la politique migratoire de l’administration Trump;
  • L’équipe iranienne doit jouer aux États-Unis, mais résider au Mexique. Un arbitre somalien a été refoulé;
  • Côté Canada, Moïse Bombito va rater le tournoi en raison d'une blessure qui tarde à guérir;
  • Le cas d'Alphonso Davies est aussi à l'étude;
  • LNH: Peter Laviolette rejoint les Kings de Los Angeles.

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