Surchauffe du marché immobilier

Se trouver une résidence à Québec, ce n’est pas évident. À un point tel que l’état du marché de Québec inquiète maintenant la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Écoutez à ce sujet l'animateur et le journaliste Philip Rodrigue-Comeau au micro de Catherine Brisson, à l'émission Le Québec maintenant.

Le marché immobilier de Québec montre une hausse de 11 % au cours de la dernière année pour une maison unifamiliale, mais de 54 % depuis 2021, soit 544 000 $ en moyenne.

Les condos, pour leur part, ont connu une hausse similaire de 50 %, ce qui revient à 370 000 $ de moyenne.

À Saguenay, une centaine de propriétés sont considérées comme étant insalubres et les gens en ont assez.

Écoutez à ce sujet Hugo Ouellet, animateur et journaliste pour 95.7 KYK, à Saguenay.

Hugo Ouellet rapporte l’intervention d'un conseiller municipal concernant une centaine de propriétés insalubres, dont un cas extrême de 60 poulets plumés dans une cour résidentielle, soulignant le manque de ressources municipales pour agir.