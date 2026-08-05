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Perturbations causées par le conflit chez WestJet

Annulations et retards de vols: les règles canadiennes en retard sur l'Europe

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Entendu dans

Le midi

le 5 août 2026 13:41

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Annulations et retards de vols: les règles canadiennes en retard sur l'Europe
À la suite des perturbations causées par le conflit de travail maintenant terminé chez WestJet, des solutions farfelues sont proposées à certaines personnes bloquées à l'étranger. / Olenachukhil / Adobe Stock

À la suite des perturbations causées par le conflit de travail maintenant terminé chez WestJet, des solutions farfelues sont proposées à certaines personnes bloquées à l'étranger.

C'est le cas notamment d'un voyageur québécois au Mexique, qui s'est fait proposer un vol de retour, non pas à Montréal, mais à Vancouver, quatre jours après la date prévue.

Écoutez Jacob Charbonneau, président de Vol en retard, faire le point mercredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal. 

Il dénonce les faiblesses de la réglementation canadienne en matière de droits des passagers aériens et son retard par rapport à l'Europe. 

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