Phénomène qui engendre de nombreuses fermetures

Chaque année, de 400 à 1 500 entreprises pourraient fermer en raison de la pénurie de main-d’œuvre. C'est le constat du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, qui a récemment procédé à une estimation en isolant ce facteur pour en mesurer l'impact réel.

Cette réalité pourrait donc freiner les ambitions de nombreuses personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat.

Quelles sont les solutions disponibles?

Écoutez Pierre Graff, président-directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, faire le point, mercredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.