Nous sommes au début du mois d'avril, donc, nous en sommes au lundi de la présentation de la finale du March Madness.
Écoutez le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Place à la finale de la NCAA;
- On parle de Éli Jolin qui jouera à Santa Clara à la rentrée;
- Olivier Rioux change d'adresse en vue de la prochaine saison dans la NCAA;
- On parle de la situation des Raptors de Toronto et des Lakers de Los Angeles;
- La course au titre de joueur le plus utile devrait se disputer entre Victor Wembanyama (Spurs de San Antonio) et Shai Gilgeous-Alexander (Thunder d'Oklahoma City).
- La Toundra de Montréal joue aussi ses séries éliminatoires.