49 % moins de ventes au Québec entre 2024 et 2025

Le nombre de véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs a diminué de 49 % au Québec entre 2024 et 2025, ce qui pousse l’Institut économique de Montréal à conclure que l’engouement pour les véhicules électriques s’est effondré.

Écoutez Benoit Charette, rédacteur en chef de l’annuel de l’Automobile, en discuter vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.