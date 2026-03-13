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Hybride et électrique
49 % moins de ventes au Québec entre 2024 et 2025

Une baisse de l'engouement pour les véhicules électriques ou hybrides neufs?

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Entendu dans

La commission

le 13 mars 2026 14:40

Avec

Benoit Charette
Benoit Charette
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Une baisse de l'engouement pour les véhicules électriques ou hybrides neufs?
Le nombre de véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs a diminué de 49% au Québec entre 2024 et 2025 ce qui pousse l’Institut économique de Montréal à conclure que l’engouement pour les véhicules électriques s’est effondré / Michael Flippo / Adobe Stock

Le nombre de véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs a diminué de 49 % au Québec entre 2024 et 2025, ce qui pousse l’Institut économique de Montréal à conclure que l’engouement pour les véhicules électriques s’est effondré. 

Écoutez Benoit Charette, rédacteur en chef de l’annuel de l’Automobile, en discuter vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Il faut faire attention. Ça a diminué parce que pendant une bonne partie de l'année 2025, on n'a pas eu de subvention, ni du provincial ni du fédéral. Et plusieurs compagnies automobiles ont revu leur modèle d'affaires. La belle aventure qu'on avait mise de l'avant en Amérique du Nord a été stoppée assez sec avec l'arrivée de Trump, qui a fait tout pour remettre les véhicules à essence de l'avant. Il y a aussi moins de véhicules disponibles, puis le prix ne baisse pas.»

Benoit Charette

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