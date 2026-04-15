Entre désir d'achat et réalité du portefeuille

Devant la hausse fulgurante du prix de l'essence, un automobiliste québécois sur deux songe désormais à passer à l'électrique.

Pourtant, le passage à l'acte reste complexe: 59% des intéressés jugent les véhicules neufs inabordables, se tournant alors vers le marché de l'occasion.

Malgré un ralentissement passager dû au contexte politique américain, l'électrique est inévitable, indique Benoit Charette.

L'arrivée imminente de constructeurs chinois au Canada et l'adaptation des infrastructures urbaines pour les locataires et copropriétaires pourraient bien accélérer cette transition énergétique.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette en discuter avec Marie-Eve Tremblay, mercredi matin à Radio textos.