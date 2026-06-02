Le Tricolore en 2026-2027

Dans la foulée de l'élimination des Canadiens de Montréal et en cette soirée de lever de rideau de la finale de la coupe Stanley, l'animateur Mario Langlois nous offre une table ronde avec trois spécialistes de la question.

Guillaume Lefrançois, de La Presse et du balado Sortie de zone.

Éric Hoziel, qui animera les Amateurs de sports au 98.5 cet été.

Stéphane Leroux, du Réseau des sports.

Brendan Gallagher aurait-il dû jouer contre les Hurricanes?

Guillaume Lefrançois: «C’était un message très clair. (Le faire jouer), ça aurait été un pari intelligent»

Éric Hoziel: «Le 5e match, ça a fait mal à Gallagher. Martin St-Louis n’avait rien à perdre»

Stéphane Leroux: «Ça n’aurait rien changé au 5e match, mais a-t-on réellement respecté Gallagher?»

Quand est-ce que le Tricolore atteindra son point culminant?

Leroux: «J’aime ça l’avenir, mais il faut ouvrir la fenêtre, et va falloir y aller!»

Hoziel: «Ils ont eu une leçon d’humilité en perdant contre la Caroline. Ça va les rendre plus affamés»

Dobes sera-t-il le gardien numéro 1 dans les prochaines années?

Hoziel: «On va devoir bouger quelqu’un à qui ils se sont attachés»

Lefrançois: «Fowler, c’est leur gars depuis deux ans»

Hoziel: «On ne pourra pas garder ces deux coqs»

La saison 2026-2027

Hoziel: «Les Canadiens auront une cible dans le dos»

Lefrançois: «Il y a des solutions à l’interne à la défense pour s’améliorer»

Leroux: «Ça prend une transaction à la Dobson pour acquérir un attaquant»

Hoziel: «Pour gagner en séries, il te faut un 3e et 4e trio tenaces»

Quels sont les joueurs qui pourraient se joindre aux Canadiens?