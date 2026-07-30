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En réalisant ses exploits à 14 ans

«Tu peux célébrer ces moments 50 années plus tard» -Nadia Comaneci

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 juillet 2026 18:49

Avec

Thomas Mercier
Thomas Mercier
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Tu peux célébrer ces moments 50 années plus tard» -Nadia Comaneci
Nadia Comaneci était à Montréal, jeudi, 50 ans après ses exploits aux JO de Montréal. / PC/Christopher Katsarov

Il y a 50 ans, une jeune gymnaste roumaine a révolutionné son sport en décrochant une note parfaite de 10 aux barres asymétriques lors des Jeux olympiques de Montréal.

Cinq décennies plus tard, Nadia Comaneci était de nouveau de retour dans la métropole québécoise.

Écoutez le journaliste Thomas Mercier résumer le point de presse de Nadia Comaneci et celui de Félix Auger-Aliassime, qui sera l'une des têtes d'affiche de l'Omnium Banque Nationale.

Les sujets discutés

  • Le point de presse de Nadia Comaneci s'est déroulé entièrement en français;
  • Le Comité olympique canadien a organisé cette rencontre;
  • Comaneci, qui semblait fort émue, va recevoir un doctorat honorifique de l’Université de Montréal;
  • Une plaque commémorative à son nom sera dévoilée au Centre Claude Robillard;
  • L'ex-gymnaste va rencontrer 50 femmes prénommées Nadia entre 1976 et 1978 au Québec.

«Je suis très émotive d'être ici à Montréal, 50 ans après les Jeux olympiques de Montréal, pour cet anniversaire. C'est très, très, très spécial. Je dis chaque fois que c'est bien quand tu fais quelque chose d'historique à 14 ans, parce que tu peux célébrer 50 années plus tard ces moments. J'attends avec beaucoup d'émotion de rencontrer des Nadia, beaucoup de Nadia qui ont pris le nom de Nadia après les Jeux olympiques de Montréal.»

Nadia Comaneci

En complément

Félix Auger-Aliassime, quatrième joueur mondial, a échangé avec de jeunes joueurs, jeudi. Il cherche un nouvel entraîneur après sa séparation avec Frédéric Fontaine, et se prépare pour l’US Open.

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