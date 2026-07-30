En réalisant ses exploits à 14 ans

Il y a 50 ans, une jeune gymnaste roumaine a révolutionné son sport en décrochant une note parfaite de 10 aux barres asymétriques lors des Jeux olympiques de Montréal.

Cinq décennies plus tard, Nadia Comaneci était de nouveau de retour dans la métropole québécoise.

Écoutez le journaliste Thomas Mercier résumer le point de presse de Nadia Comaneci et celui de Félix Auger-Aliassime, qui sera l'une des têtes d'affiche de l'Omnium Banque Nationale.

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