Entente sur le transport collectif avec Ottawa

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, et la première ministre du Québec, Christine Fréchette vont confirmer, mardi, l’accord tant attendu de financement du transport collectif entre Québec et Ottawa.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas se pencher sur ce dossier avec l'animateur Philippe Cantin.

L’entente, d’environ 5,5 à 6 milliards de dollars pour le Québec, financera des projets comme le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, le tramway de Québec et, potentiellement, celui de Gatineau.

On aborde aussi les enjeux politiques liés à l’élection, le rôle de Mark Carney, la gestion des infrastructures, et la perception d’appauvrissement de la classe moyenne canadienne.