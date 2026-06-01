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Entente sur le transport collectif avec Ottawa

Mark Carney est à la recherche d'ententes concrètes

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 juin 2026 17:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Mark Carney est à la recherche d'ententes concrètes
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, et la première ministre du Québec, Christine Fréchette vont confirmer, mardi, l’accord tant attendu de financement du transport collectif entre Québec et Ottawa.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas se pencher sur ce dossier avec l'animateur Philippe Cantin.

L’entente, d’environ 5,5 à 6 milliards de dollars pour le Québec, financera des projets comme le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, le tramway de Québec et, potentiellement, celui de Gatineau.

On aborde aussi les enjeux politiques liés à l’élection, le rôle de Mark Carney, la gestion des infrastructures, et la perception d’appauvrissement de la classe moyenne canadienne.

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