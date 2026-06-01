100 ans après sa naissance

Même un siècle après sa naissance, la fascination pour Marilyn Monroe demeure entière.

En direct de Los Angeles, le correspondant Henry Arnaud brosse le portrait d'un mythe intergénérationnel entretenu par des expositions majeures et des ventes aux enchères historiques à Beverly Hills.

Derrière le glamour et le magnétisme de l'icône, les animateurs rappellent sa fragilité psychologique et sa dualité.

Henry Arnaud, en direct du cimetière Westwood Memorial Park à Los Angeles, décrire le tout, lundi au micro de Philippe Cantin.

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