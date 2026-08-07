Festival des montgolfières, Green Day TV et nouvel extrait pour Les Choristes

Le Festival des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu lance sa 43ᵉ édition avec des prestations de Matt Lang, The Offspring et Kaïn, en plus de ses célèbres «nuits magiques».

Côté musique internationale, Green Day dévoile sa propre chaîne TV en continu proposant archives et contenus inédits avant la sortie de son film Nimrod.

L'ensemble des choristes d'En direct de l'univers présente une première chanson originale signée David Goudreault et Richard Séguin.

Enfin, la suite du biopic sur Michael Jackson contournera les allégations entourant l'artiste, lors de sa sortie prévue vers 2027-2028.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, vendredi à Cantin le matin.