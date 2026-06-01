 Aller au contenu
Bilan de l'organisation des Canadiens

La fin pour Brendan Gallagher: «Je vais passer à autre chose»

par Cogeco Média | Modifié le 1er juin 2026 à 10:58

La fin pour Brendan Gallagher: «Je vais passer à autre chose»
Brendan Gallagher / La Presse Canadienne

Les Canadiens de Montréal ont rencontré les médias, lundi, pour faire le bilan suivant leur élimination en cinq matchs en finale de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline.

L'attaquant Brendan Gallagher, qui a joué à peine trois des 19 matchs du Tricolore en séries, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à porter l'uniforme bleu-blanc-rouge la saison prochaine. 

«C'est assez clair que je vais passer à autre chose», a déclaré, très ému, celui qui a été repêché et développé par l'organisation. 

Gallagher aura disputé 14 saisons à Montréal, et demeure, techniquement, sous contrat pour une autre année.

À écouter

Le résumé du bilan du Tricolore avec notre journaliste Jeremy Filosa

0:00
0:52

Un peu plus tôt, le directeur général de l’organisation, Kent Hughes, a reconnu qu’il y avait encore du travail à faire pour se rendre à l’objectif de la coupe Stanley.

Il a toutefois mentionné être très satisfait de la performance de son équipe.

Vous aimerez aussi

La Victoire défile avec la coupe Walter dans les rues de Montréal
Signé Lévesque
La Victoire défile avec la coupe Walter dans les rues de Montréal
0:00
2:06
«Bonne nuit Montréal»: ce n'est que partie remise pour le Tricolore
Signé Lévesque
«Bonne nuit Montréal»: ce n'est que partie remise pour le Tricolore
0:00
9:01
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.