Bilan de l'organisation des Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont rencontré les médias, lundi, pour faire le bilan suivant leur élimination en cinq matchs en finale de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline.

L'attaquant Brendan Gallagher, qui a joué à peine trois des 19 matchs du Tricolore en séries, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à porter l'uniforme bleu-blanc-rouge la saison prochaine.

«C'est assez clair que je vais passer à autre chose», a déclaré, très ému, celui qui a été repêché et développé par l'organisation.

Gallagher aura disputé 14 saisons à Montréal, et demeure, techniquement, sous contrat pour une autre année.