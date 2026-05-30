Élimination du Tricolore

L'heure est maintenant au bilan à la suite de l'élimination des Canadiens face aux Hurricanes.

Quels leçons les joueurs doivent-ils retenir de ce parcours?

Les yeux sont maintenant tournés vers Kent Hughes et Jeff Gorton qui devront trouver des moyens d'améliorer leur formation d'ici la prochaine saison.

Écoutez Antoine Roussel dresser le bilan du parcours en séries éliminatoires du Tricolore, samedi, au micro de Denis Lévesque.