Selon les informations de Jonathan Trudeau

Le gouvernement Fréchette va déposer cette semaine un projet de loi pour élargir la Loi 101 à la formation professionnelle et à la formation aux adultes, selon les informations obtenues par Jonathan Trudeau.
La CAQ estime à 10 000 le nombre d'étudiants supplémentaires qui feront leurs études en français grâce à cette loi, explique le chroniqueur politique.
Une question demeure toutefois: le gouvernement aura-t-il le temps de faire voter son texte avant la fin de la présente session parlementaire, qui se termine à la mi-juin?
Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau à propos de la CAQ au micro de Patrick Lagacé, lundi matin.
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