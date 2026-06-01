Selon les informations de Jonathan Trudeau

Le gouvernement Fréchette va déposer cette semaine un projet de loi pour élargir la Loi 101 à la formation professionnelle et à la formation aux adultes, selon les informations obtenues par Jonathan Trudeau.

La CAQ estime à 10 000 le nombre d'étudiants supplémentaires qui feront leurs études en français grâce à cette loi, explique le chroniqueur politique.

Une question demeure toutefois: le gouvernement aura-t-il le temps de faire voter son texte avant la fin de la présente session parlementaire, qui se termine à la mi-juin?

Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau à propos de la CAQ au micro de Patrick Lagacé, lundi matin.

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