Le décès tragique de Claude Lemieux soulève de nombreuses interrogations quant à la santé cérébrale des athlètes.

La famille de l'ancien joueur de la LNH a pris la décision de faire don de son cerveau à l'Université de Boston, un centre de recherche qui a déjà analysé les cerveaux de près de 300 athlètes pour mieux comprendre l'ETC.

L'encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie neurodégénérative causée par la répétition de chocs à la tête, se caractérise par l'accumulation anormale d'une protéine toxique, la protéine tau, qui altère le fonctionnement des neurones, principalement dans la région frontale du cerveau.

Les personnes atteintes peuvent présenter de graves troubles du comportement, une forte impulsivité, des dépressions sévères et une agressivité difficilement contrôlable, des facteurs qui augmentent significativement le risque de suicide.

Écoutez le neuropsychologue clinicien Louis De Beaumont expliquer les impacts de cette maladie, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.