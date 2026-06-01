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D'importantes décisions à venir pour l'équipe

Le Tricolore en séries l'an prochain? «Je ferais attention avant de dire ça»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 juin 2026 08:05

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le Tricolore en séries l'an prochain? «Je ferais attention avant de dire ça»
Les Canadiens ont perdu en cinq matchs face aux Hurricanes de la Caroline / La Presse Canadienne / AP Photo / Karl DeBlaker

Martin McGuire commente la défaite du CH, vendredi soir, face aux Hurricanes de la Caroline, mettant fin à son parcours en séries éliminatoires, ainsi que la suite des choses pour l'équipe. 

Il ne se dit pas convaincu à 100 % que les Canadiens vont nécessairement se rendre en séries l'an prochain, citant des cas comme les Devils ou encore les Sénateurs, dont on promettait un avenir encourageant, mais qui ne l'a finalement pas été autant que prévu.

La formation montréalaise devra aussi trancher sur le cas de joueurs comme Samuel Montembeault ou encore Brendan Gallagher, souligne McGuire.

Écoutez le descripteur de matchs des Canadiens au réseau Cogeco, Martin McGuire, faire son analyse, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

«Je fais attention parce que si vous prenez l'équipe sur papier, vous dites: "Elle ne peut qu'être meilleure." On va aller chercher un joueur ou deux à l'extérieur. Ça va s'améliorer de l'interne. Mais Cole Caufield ne marquera pas 60 buts l'année prochaine et Suzuki ne fera pas 120 points. Alors les garanties dans ce sport-là, elles sont moins évidentes qu'elles peuvent le paraître.»

Martin McGuire

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