D'importantes décisions à venir pour l'équipe

Martin McGuire commente la défaite du CH, vendredi soir, face aux Hurricanes de la Caroline, mettant fin à son parcours en séries éliminatoires, ainsi que la suite des choses pour l'équipe.

Il ne se dit pas convaincu à 100 % que les Canadiens vont nécessairement se rendre en séries l'an prochain, citant des cas comme les Devils ou encore les Sénateurs, dont on promettait un avenir encourageant, mais qui ne l'a finalement pas été autant que prévu.

La formation montréalaise devra aussi trancher sur le cas de joueurs comme Samuel Montembeault ou encore Brendan Gallagher, souligne McGuire.

Écoutez le descripteur de matchs des Canadiens au réseau Cogeco, Martin McGuire, faire son analyse, lundi, au micro de Patrick Lagacé.