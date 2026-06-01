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Réforme de la loi P38 et santé mentale

Le vibrant plaidoyer de Luc Vigneault qui a vécu les ravages de la psychose

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 juin 2026 08:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le vibrant plaidoyer de Luc Vigneault qui a vécu les ravages de la psychose
Face aux limites de la législation actuelle entourant les personnes en crise de santé mentale, un projet de loi vise à réformer la loi P38 au Québec. / Wutzkoh / Adobe Stock

Face aux limites de la législation actuelle entourant les personnes en crise de santé mentale, un projet de loi vise à réformer la loi P38 au Québec.

Dans une lettre ouverte publiée dans La Presse, des psychiatres, des intervenants et des patients partenaires demandent une révision sensée de cette loi, afin de permettre aux proches de mieux protéger les personnes malades.

Luc Vigneault, patient partenaire atteint de schizophrénie, soutient fermement ce changement, lui qui a vécu les ravages de la psychose.

Écoutez son inspirant témoignage, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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