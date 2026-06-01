En exploitation d'ici la fin de l'année

L'intelligence artificielle pourrait permettre une meilleure fluidité au niveau du trafic automobile. Elle sera adoptée par la Ville de Montréal d'ici la fin de l'année, a annoncé la mairesse Soraya Martinez Ferrada en entrevue à La Presse.

Les données récoltées par l'IA seront hébergées au Québec et c'est une entreprise d'ici qui a obtenu le contrat, utilisant un service d'intelligence artificielle américain.

Est-ce une solution utile pour fluidifier nos déplacements sur le long terme?

Écoutez l'avis du chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle, à ce sujet, lundi, à l'émission Lagacé le matin.