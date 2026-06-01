La souveraineté fait jaser d'un océan à l'autre

Le Bloc québécois souhaite abroger la Loi sur la clarté référendaire à Ottawa, visant à créer un «moment de vérité» pour les députés québécois dans la capitale fédérale.

Le débat sur le seuil de 50 % plus un, la formulation de la question référendaire, et les négociations post-référendum impliquant Ottawa, les Premières Nations et les provinces pourraient être des thèmes abordés.

Écoutez le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas faire le point, lundi, à Lagacé le matin.

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