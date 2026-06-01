Les Active Clubs derrière le coup d'éclat

Une banderole arborant le slogan «Je me souviens d'un Québec» blanc a récemment été déployée par une vingtaine d'individus masqués dans un parc de Shawinigan, provoquant une dénonciation généralisée au sein de la classe politique.

Cet événement s'inscrit dans une multiplication d'initiatives similaires au Canada, souvent orchestrées par des groupes de l'extrême droite radicale qui diffusent ensuite leurs actions sur les réseaux sociaux.

Ces groupes, liés à la mouvance des «Active Clubs» et à des organisations comme «Second Sons Canada», tentent de recruter à travers des clubs de sport et de combat et partagent des idéologies suprémacistes blanches, xénophobes et anti-LGBTQ+ qui préoccupent grandement les agences de sécurité nationale.

Écoutez le professeur de l'Université Sherbrooke et et cotitulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent, David Morin, réagir à Lagacé le matin lundi.