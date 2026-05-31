À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque reçoit l'animateur Stéphane Bellavance.

L'animateur, qui agit à titre de porte-parole du festival Eurêka, discute de son rôle de père et jette un regard sur les moments forts de sa carrière.

Connu pour ses années marquantes à Vrak TV et son rôle d'animation à l'émission Génial sur les ondes de Télé-Québec, il évoque également son expérience de jeu dans la quotidienne Indéfendable, où il partage l'écran aux côtés de Guy Jodoin.

Écoutez le segment J'en reviens pas avec l'animateur Stéphane Bellavance, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.