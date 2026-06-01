Contenu québécois à l'honneur

Le Gala InfluenceCréation 2026 a voulu se sortir de son image d'événement peu crédible, la fin de semaine passée, en remplissant la Place Bell.

Des influenceurs et youtubeurs comme Adam Paradisio ou encore Mounir Kaddouri ont profité de l'occasion pour souligner l'essort du contenu québécois sur les différents réseaux sociaux.

Le milieu s'est par ailleurs professionnalisé, observe le chroniqueur Frédéric Labelle, qui estime que le gala a été un succès.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, expliquer cet événement, lundi, à l'émission de Patrick Lagacé.