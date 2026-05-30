Alors que le prix de l'essence continue de grimper en Amérique du Nord, les regards se tournent vers le président américain Donald Trump, qui affirme être sur le point de signer une entente avec l'Iran pour mettre fin aux tensions en lien avec le détroit d'Ormuz.

Avec la Coupe du Monde qui se tiendra en partie aux États-Unis et à l'aube des élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre, Donald Trump pourrait être tenté d'acheter la paix en offrant une compensation financière importante à l'Iran.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, faire le point, samedi, au micro de Denis Lévesque.