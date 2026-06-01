Bilan des séries

L'organisation des Canadiens de Montréal fait son bilan lundi matin après avoir disputé trois rondes de séries contre le Lightning, les Sabres et les Hurricanes.

Selon l'analyse du chroniqueur Jean-Michel Bourque, quelques changements devront être apportés à l'équipe du CH, que ce soit l'ajout d'un meilleur deuxième joueur de centre ou encore le rachat de contrat de Brendan Gallagher.

Il se demande également pourquoi l'entraîneur du Tricolore n'a pas modifié son alignement vendredi dernier pour éviter son élimination contre la Caroline.

Écoutez le compte rendu du chroniqueur sportif, Jean-Michel Bourque, à ce sujet, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

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