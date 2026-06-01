En plein conflit États-Unis-Iran

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, l'animateur Patrick Lagacé aborde les tensions persistantes entre les États-Unis et l'Iran.
Sur son réseau Truth Social, le président des États-Unis a affirmé que l'Iran souhaite conclure un accord et que «tout va bien finir par s'arranger» ce que l'animateur de Lagacé le matin juge infantilisant.
Ce message du chef d'État survient au moment où les experts prédisent une flambée du prix du baril de pétrole à 150 ou 160 dollars si la production et la circulation maritime ne reprennent pas rapidement.
Écoutez Patrick Lagacé réagir à la gestion du conflit entre les États-Unis et lundi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«C'est le vocabulaire d'un adolescent de 14 ans. Ça se peut pas que ce soit le message du président des États-Unis [...] On a l'impression d'un ado qui connaît rien à rien, d'un enfant roi.»
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