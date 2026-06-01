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En plein conflit États-Unis-Iran

Donald Trump sur Truth Social: «C'est le vocabulaire d'un enfant de 14 ans»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 juin 2026 06:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Donald Trump sur Truth Social: «C'est le vocabulaire d'un enfant de 14 ans»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, l'animateur Patrick Lagacé aborde les tensions persistantes entre les États-Unis et l'Iran. 

Sur son réseau Truth Social, le président des États-Unis a affirmé que l'Iran souhaite conclure un accord et que «tout va bien finir par s'arranger» ce que l'animateur de Lagacé le matin juge infantilisant. 

Ce message du chef d'État survient au moment où les experts prédisent une flambée du prix du baril de pétrole à 150 ou 160 dollars si la production et la circulation maritime ne reprennent pas rapidement.

Écoutez Patrick Lagacé réagir à la gestion du conflit entre les États-Unis et lundi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«C'est le vocabulaire d'un adolescent de 14 ans. Ça se peut pas que ce soit le message du président des États-Unis [...] On a l'impression d'un ado qui connaît rien à rien, d'un enfant roi.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • De violents orages ont causé des pannes d'électricité majeurs et d'importants dégâts matériels, dans le sud du Québec, dimanche;
  • Des matières recyclables finissent dans un site d'enfouissement en Illinois;
  • Un nouveau médicament coûteux augmente la rémission contre le cancer du pancréas à 13 mois;
  • Le Canada impose de nouvelles restrictions pour les voyageurs en provenance de pays d'Afrique centrale en raison du virus Ebola;
  • Le défilé raciste d'individus à Shawinigan suscite une condamnation unanime de la classe politique;
  • IA: plusieurs compagnies revoient leurs ambitions à la baisse et recommencent à embaucher des humains;
  • Des Airbnb illégaux à Montréal;
  • Dossier camions et antipollution : Québec était au courant que des garages retiraient illégalement des systèmes antipollution sans intervenir avant l'enquête de l'émission Enquête;
  • Le cerveau de l'ancien joueur Claude Lemieux sera légué à la science pour analyser les impacts des commotions cérébrales sur sa santé mentale.

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