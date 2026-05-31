Honte et frais de vétérinaires élevés

La SPCA de l’Estrie fait face à une vague préoccupante de fausses déclarations de la part de propriétaires qui prétendent avoir trouvé un animal errant pour masquer un abandon.

Selon l'organisme, ce phénomène est grandement lié à l'inflation, notamment en ce qui a trait à la hausse marquée des coûts de soins vétérinaires ainsi que par peur du jugement.

Écoutez la porte-parole de la SPCA de l'Estrie, Alexis Savoie, en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

L'organisme rappelle qu'il parvient à replacer plus de 80 % des chiens et 90 % des chats qui lui sont confiés. L'euthanasie demeure une mesure d'exception, pratiquée uniquement en cas de problème de santé incurable ou de comportement jugé dangereux.