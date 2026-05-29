Les Hurricanes éliminent les Canadiens en 5

Le parcours éliminatoire des Canadiens a pris fin ce vendredi avec une dure défaite de 6 à 1, subie devant les partisans des Hurricanes à Raleigh.
C'est donc en cinq matchs, avec une fiche de 12-1 jusqu'à présent, que les Hurricanes iront rejoindre les Golden Knights de Vegas en finale de la coupe Stanley.
Il s'agit d'une première participation en finale pour la troupe de Rod Brind'Amour depuis 2006, année où les Hurricanes ont soulevé la seule coupe Stanley de leur histoire.
L'actuel entraîneur des Hurricanes était par ailleurs le capitaine de l'équipe à cette époque.
Concernant le match, les Canadiens n'ont tout simplement pas été dans le coup. Dès les premiers instants de la rencontre, les Canadiens ont été décousus et ont donné des chances en or à leur adversaire, qui est rentré au vestiaire avec une avance de trois buts après 20 minutes de jeu.
La deuxième période ne sera guère mieux.
En troisième, Caufield sauve de justesse l'honneur des siens avec son sixième but des séries. Quelques minutes plus tard, Martin St-Louis a l'audace de retirer Jakub Dobes en fin de match, et les Hurricanes en profitent pour reprendre l'avance par cinq buts.
C'est ainsi que prend fin le parcours des Canadiens de Montréal dans les séries 2026.
La troupe de Martin St-Louis aura tout de même surpris plusieurs observateurs en éliminant le Lightning de Tampa Bay au premier tour et en menant une chaude lutte face aux Sabres de Buffalo, qui ont connu une saison exceptionnelle.
Le tout, bien sûr, en se rappelant que les Canadiens sont encore une jeune équipe et que la reconstruction n'est pas tout à fait encore ficelée.
Lisez le compte-rendu du match et écoutez les analyses de notre équipe.
Déroulement de la rencontre
Première période
Dès les premières secondes de jeu, les Hurricanes ont bénéficié d’un revirement qui, heureusement pour le Tricolore, n’a pas porté ses fruits. Les Canadiens retombent toutefois dans leur mauvaise habitude de donner des chances à l’adversaire tôt dans le match.
À 9:17, Taylor Hall profite du trafic autour de Jakub Dobes pour ouvrir la marque. Martin St-Louis tente de contester le but, mais sa demande est refusée. Les Canadiens accordent encore une fois le premier but à l’adversaire.
Cette contestation échouée donne un avantage numérique aux Hurricanes, qui ne parviendront toutefois pas à en profiter.
Les choses n'iront pas en s'améliorant pour autant pour le Tricolore.
Logan Stankoven double l'avance des Hurricanes avec son neuvième des présentes séries à 15:12.
Une centaine de secondes plus tard, à 16:52, Eric Robinson profite d'une rondelle qui roulait vers la zone du Tricolore pour s'échapper et porter la marque à trois à zéro.
Après 20 minutes de jeu à Raleigh, la marque est de 3 à 0 en faveur des Hurricanes, et ces derniers dominent 15 à 4 au chapitre des lancers.
Deuxième période
Le début de la deuxième période s'apparente à une mauvaise reprise de la fin de la première.
Les Canadiens, brouillons et en manque flagrant d'énergie, donnent encore trop de chances à l'adversaire.
À 7:19, Jackson Blake profite d'un (autre) revirement pour porter la marque à 4 à 0.
Le joueur des Hurricanes s'est amené dans un deux contre un initié par Taylor Hall et a repris le rebond du tir de ce dernier pour inscrire son cinquième but des présentes séries.
En fin de période, les Hurricanes profitent d'une pénalité pour surnombre imposée au Tricolore pour porter la marque à cinq buts.
Shayne Gostisbehere, seul devant Jakub Dobes, est l'auteur du but, son deuxième des présentes séries éliminatoires.
Après 40 minutes de jeu, les Hurricanes mènent 5 à 0, et 24-14 au chapitre des tirs au but.
Troisième période
Cole Caufield sauve l'honneur des siens avec son sixième but des séries à 10:50.
Le numéro 13 des Canadiens déjoue Frederik Andersen avec un tir entre les deux jambières. Lane Hutson récolte un point sur ce but inscrit en avantage numérique.
Martin St-Louis fait le pari de retirer Jakub Dobes dans les dernières minutes du match, et ce, malgré l'importante avance des Hurricanes. À 16:19, les Hurricanes ramènent leur avance à cinq buts.
Seth Jarvis inscrit son troisième but des séries éliminatoires dans une cage déserte.
C'est ainsi que prend fin la saison 2025-2026 des Canadiens de Montréal, avec une défaite cinglante de 6 à 1.
Les Hurricanes ont dominé 30 à 24 au chapitre des tirs au but. L'équipe de Rod Brind'Amour ira rejoindre les Golden Knights en finale de la coupe Stanley, une première participation en grande finale en 20 ans pour l'équipe de la Caroline.