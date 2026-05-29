Les Hurricanes éliminent les Canadiens en 5

Le parcours éliminatoire des Canadiens a pris fin ce vendredi avec une dure défaite de 6 à 1, subie devant les partisans des Hurricanes à Raleigh.

C'est donc en cinq matchs, avec une fiche de 12-1 jusqu'à présent, que les Hurricanes iront rejoindre les Golden Knights de Vegas en finale de la coupe Stanley.

Il s'agit d'une première participation en finale pour la troupe de Rod Brind'Amour depuis 2006, année où les Hurricanes ont soulevé la seule coupe Stanley de leur histoire.

L'actuel entraîneur des Hurricanes était par ailleurs le capitaine de l'équipe à cette époque.

Concernant le match, les Canadiens n'ont tout simplement pas été dans le coup. Dès les premiers instants de la rencontre, les Canadiens ont été décousus et ont donné des chances en or à leur adversaire, qui est rentré au vestiaire avec une avance de trois buts après 20 minutes de jeu.

La deuxième période ne sera guère mieux.

En troisième, Caufield sauve de justesse l'honneur des siens avec son sixième but des séries. Quelques minutes plus tard, Martin St-Louis a l'audace de retirer Jakub Dobes en fin de match, et les Hurricanes en profitent pour reprendre l'avance par cinq buts.

C'est ainsi que prend fin le parcours des Canadiens de Montréal dans les séries 2026.

La troupe de Martin St-Louis aura tout de même surpris plusieurs observateurs en éliminant le Lightning de Tampa Bay au premier tour et en menant une chaude lutte face aux Sabres de Buffalo, qui ont connu une saison exceptionnelle.

Le tout, bien sûr, en se rappelant que les Canadiens sont encore une jeune équipe et que la reconstruction n'est pas tout à fait encore ficelée.

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