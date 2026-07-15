Pas facile de se rafraîchir

Alors que la chaleur accablante de juillet pousse les Québécois à chercher des moyens de se rafraîchir, une étude de La Presse révèle une dure réalité: sur 596 lacs dans un rayon de 90 kilomètres de Montréal, seulement 56 offrent un accès public pour la baignade ou le kayak.

Pour de nombreuses municipalités, la tarification et la restriction de ces accès sont devenues incontournables.

À Sainte-Adèle, l'accès au lac Rond est gratuit pour les résidents, mais payant pour les visiteurs, avec une capacité maximale fixée à 450 personnes sur la plage.

Écoutez la mairesse de Sainte-Adèle, Nadine Brière, faire le point, mercredi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.