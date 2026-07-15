Rendez-vous transparisant

La première ministre du Québec Christine Fréchette s’est entretenue à son tour avec l’ancienne première ministre Pauline Marois pour parler d’itinérance.

Les deux femmes politiques se sont entendues sur la nécessité de tenir un rendez-vous transpartisan sur l’itinérance avec la participation du gouvernement fédéral.

Écoutez le tour d'horizon de Jean-Sébastien Hammal et de la journaliste Caroline Bertrand, mercredi, à l’émission Le matin.

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