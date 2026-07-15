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Rendez-vous transparisant

«C'est impossible de parler de crise de l'itinérance sans parler du logement»

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Entendu dans

Le matin

le 15 juillet 2026 06:35

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
«C'est impossible de parler de crise de l'itinérance sans parler du logement»
Un campement de personnes en situation d'itinérance à Montréal. / Paul Chiasson / La Presse Canadienne

La première ministre du Québec Christine Fréchette s’est entretenue à son tour avec l’ancienne première ministre Pauline Marois pour parler d’itinérance.

Les deux femmes politiques se sont entendues sur la nécessité de tenir un rendez-vous transpartisan sur l’itinérance avec la participation du gouvernement fédéral.

Écoutez le tour d'horizon de Jean-Sébastien Hammal et de la journaliste Caroline Bertrand, mercredi, à l’émission Le matin.

Autres sujets abordés

  • Changement d'image à la CAQ: le parti abandonne le nom de François Legault sur ses pancartes pour devenir officiellement l'«Équipe Christine Fréchette – Coalition avenir Québec»;
  • Donald Trump fait volte-face et renonce à sa taxe de 20% sur le transit maritime dans le détroit d’Ormuz;
  • Près de trois ans après le début du blocage des nouvelles sur Facebook et Instagram, une majorité d'utilisateurs ignorent encore que l'accès aux médias d'information leur est restreint;
  • Une enquête révèle que moins de 2% des rives de plans d'eau québécois sont réellement accessibles gratuitement au grand public;
  • Le gouvernement britannique étudie l'imposition d'un couvre-feu interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de 16 et 17 ans entre minuit et 6 h;
  • L'économiste Caroline de Guire, candidate pour le PLQ, suscite la controverse puisqu'elle tentait de se présenter pour le Parti québécois quelques jours à peine avant son saut chez les libéraux.

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