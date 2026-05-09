François Bellefeuille offre un stage rémunéré

L’humoriste François Bellefeuille a récemment lancé une initiative originale en annonçant, par voie de communiqué, qu’il offrira un stage rémunéré de 5 000 $ cet été, destiné à un vidéaste ou à un monteur pour créer du contenu sur ses réseaux sociaux.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair présenter sa discussion avec l’humoriste, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Je cherche un petit génie qui veut vraiment rentrer dans le milieu du showbiz. J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider avec les réseaux sociaux. Par manque de temps, puis aussi parce que j'ai d'autres choses à faire, j'aimerais comme augmenter mon offre sur les réseaux sociaux sans avoir à passer toutes mes journées là-dessus.»