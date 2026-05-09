 Aller au contenu
François Bellefeuille offre un stage rémunéré

«J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider avec les réseaux sociaux»

par 98.5

0:00
3:46

Entendu dans

Signé Lévesque

le 9 mai 2026 09:55

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider avec les réseaux sociaux»
L’humoriste François Bellefeuille lance une initiative originale en annonçant, par voie de communiqué, qu’il offrira un stage rémunéré de 5 000 $ cet été, destiné à un vidéaste ou à un monteur pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. / Graham Hughes / La Presse canadienne

L’humoriste François Bellefeuille a récemment lancé une initiative originale en annonçant, par voie de communiqué, qu’il offrira un stage rémunéré de 5 000 $ cet été, destiné à un vidéaste ou à un monteur pour créer du contenu sur ses réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair présenter sa discussion avec l’humoriste, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Je cherche un petit génie qui veut vraiment rentrer dans le milieu du showbiz. J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider avec les réseaux sociaux. Par manque de temps, puis aussi parce que j'ai d'autres choses à faire, j'aimerais comme augmenter mon offre sur les réseaux sociaux sans avoir à passer toutes mes journées là-dessus.»

Stéphane Leclair

Vous aimerez aussi

«J'ai l'impression qu'on est le 37 mars!» -Frédéric Labelle
Lagacé le matin
«J'ai l'impression qu'on est le 37 mars!» -Frédéric Labelle
0:00
5:21
Leçon de «québécois express» pour les futurs patrons d'Air Canada
Lagacé le matin
Leçon de «québécois express» pour les futurs patrons d'Air Canada
0:00
4:50
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Il doit se rattacher à la majorité francophone s'il veut être premier ministre»
Rattrapage
Bourde de Charles Milliard sur le français
«Il doit se rattacher à la majorité francophone s'il veut être premier ministre»
«On découvre des personnages vraiment formidables» -Stéphane Leclair
Rattrapage
Série policière Bienvenue à Kingston-Falls
«On découvre des personnages vraiment formidables» -Stéphane Leclair
Pourquoi les recensements sont-ils obligatoires au Québec?
Rattrapage
Chronique historique
Pourquoi les recensements sont-ils obligatoires au Québec?
Un seul nom sur l'immatriculation: «Ça va engorger le système judiciaire»
Rattrapage
Société d'assurance automobile du Québec
Un seul nom sur l'immatriculation: «Ça va engorger le système judiciaire»
Camps de nudistes: «Pour certains enfants, c’est un vrai cauchemar»
Rattrapage
Chronique société
Camps de nudistes: «Pour certains enfants, c’est un vrai cauchemar»
«Une représentation violente n'est pas nécessairement criminelle»
Rattrapage
Marionnette de Jean Boulet décapitée
«Une représentation violente n'est pas nécessairement criminelle»
Santé mentale des jeunes: «Il y a un manque d’information et de formation»
Rattrapage
Anxiété et autres troubles
Santé mentale des jeunes: «Il y a un manque d’information et de formation»
Mme Laurietta Robillard O’Meara, nouvelle centenaire à Gatineau
Rattrapage
Tour des régions
Mme Laurietta Robillard O’Meara, nouvelle centenaire à Gatineau
«Je ne sais pas quand on va arrêter de leur donner des chances!»
Rattrapage
Le dixième féminicide de l'année cette semaine
«Je ne sais pas quand on va arrêter de leur donner des chances!»
«Les deux premiers buts ont mis les Canadiens de Montréal sur les rails»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire 5-1 face aux Sabres
«Les deux premiers buts ont mis les Canadiens de Montréal sur les rails»
Marco Rubio et JD Vance : «Ce n'est pas du tout le même enracinement»
Rattrapage
Remplaçants potentiels de Trump
Marco Rubio et JD Vance : «Ce n'est pas du tout le même enracinement»
La série Bon cop, bad cop: «C'est un très bon divertissement»
Rattrapage
Chronique culturelle
La série Bon cop, bad cop: «C'est un très bon divertissement»
Les radars photo, c'est efficace?
Rattrapage
Chronique routière
Les radars photo, c'est efficace?
«Pour moi, ça a été un copié-collé du premier match, mais à l’envers»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens 5 - Sabres 1
«Pour moi, ça a été un copié-collé du premier match, mais à l’envers»