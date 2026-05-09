François Bellefeuille offre un stage rémunéré

L’humoriste François Bellefeuille a récemment lancé une initiative originale en annonçant, par voie de communiqué, qu’il offrira un stage rémunéré de 5 000 $ cet été, destiné à un vidéaste ou à un monteur pour créer du contenu sur ses réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair présenter sa discussion avec l’humoriste, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.