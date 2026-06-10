Le projet suscite la grogne des agriculteurs

Jacques Gourde, député conservateur de Lévis-Lotbinière et agriculteur, dénonce vigoureusement le projet de train à grande vitesse (TGV) du gouvernement fédéral, le qualifiant de «gouffre financier» estimé entre 90 et 150 milliards de dollars.
Il s'inquiète des vagues d'expropriations, des impacts négatifs à long terme sur les terres agricoles et de l'exclusion économique des régions traversées.
Avant de rejoindre une manifestation d'agriculteurs à Ottawa, il appelle à mettre le projet sur la glace pour plutôt moderniser le réseau existant de Via Rail.
Écoutez Jacques Gourde, député de Lévis—Lotbinière pour le parti conservateur du Canada, mercredi à La commission.
«Présentement, je suis le seul agriculteur député fédéral au Québec, puis nous autres, les agriculteurs, on est très solidaires devant les situations qui arrivent entre nous autres, dans notre métier. Mais là, présentement, c'est grave parce que, dans le fameux corridor du TGV, il va y avoir des dommages collatéraux pour les agriculteurs et des propriétaires fonciers aussi.»