Le projet suscite la grogne des agriculteurs

Jacques Gourde, député conservateur de Lévis-Lotbinière et agriculteur, dénonce vigoureusement le projet de train à grande vitesse (TGV) du gouvernement fédéral, le qualifiant de «gouffre financier» estimé entre 90 et 150 milliards de dollars.

Il s'inquiète des vagues d'expropriations, des impacts négatifs à long terme sur les terres agricoles et de l'exclusion économique des régions traversées.

Avant de rejoindre une manifestation d'agriculteurs à Ottawa, il appelle à mettre le projet sur la glace pour plutôt moderniser le réseau existant de Via Rail.

Écoutez Jacques Gourde, député de Lévis—Lotbinière pour le parti conservateur du Canada, mercredi à La commission.