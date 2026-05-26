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En dépit du deuxième revers contre les Hurricanes

«Jakub Dobes ne semble aucunement ébranlé» -José Théodore

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 mai 2026 19:52

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Jakub Dobes ne semble aucunement ébranlé» -José Théodore
Jakub Dobes fait un arrêt face aux Hurricanes. / PC/Graham Hughes

Au lendemain du deuxième revers en prolongation des Canadiens de Montréal contre les Hurricanes de la Caroline, José Théodore tente de calmer le jeu.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens commenter la situation du Tricolore en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les commentaires de Théodore et les sujets discutés

  • Le volume de tirs n'est certes pas à l'avantage du Tricolore (12,5 en moyenne par match);
  • «Pas de panique, on est en bonne posture, même s'il y a des interrogations»
  • «Les Hurricanes sont un meilleur club que les Canadiens»
  • Des performances exceptionnelles de Jakub Dobes;
  • «On était à un centimètre - le but refusé - de prendre les devants 3-2»
  • On parle du système de jeu de Martin St-Louis;
  • Des corrections mineures doivent être apportées et on aimerait un retour de Brendan Gallagher.
  • La série entre l'Avalanche et les Golden Knights.

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