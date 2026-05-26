En dépit du deuxième revers contre les Hurricanes

Au lendemain du deuxième revers en prolongation des Canadiens de Montréal contre les Hurricanes de la Caroline, José Théodore tente de calmer le jeu.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens commenter la situation du Tricolore en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les commentaires de Théodore et les sujets discutés