Un sentiment d'urgence pour les Canadiens

Les Hurricanes de la Caroline ont les devants 2-1 contre les Canadiens de Montréal en finale de l'Association de l'Est.
Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Chapeau aux Hurricanes jusqu'ici;
- Le nombre de mises en échec est disproportionné en faveur de la formation de la Caroline;
- «Il faut trouver une manière de ralentir les Hurricanes en zone neutre»;
- «On dirait que les Hurricanes ont les devants 3-1»;
- Le sentiment d'urgence doit être primordial;
- On a besoin d'une étincelle: Gallagher?
- Les joueurs des Canadiens doivent vouloir souffrir;
- «Ils faut profiter de leur faiblesse: Frederik Andersen».