Décès de Claude Lemieux

L'ancien attaquant des Canadiens de Montréal, Claude Lemieux, est mort à l'âge de 60 ans. Il avait porté le flambeau pas plus tard que lundi dernier au Centre Bell.

Écoutez l'ancien joueur et DG des Canadiens, Serge Savard, qui a repêché Lemieux, et Patrice Brisebois, qui a joué contre lui, parler du disparu.

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