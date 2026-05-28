Décès de Claude Lemieux

L'ancien attaquant des Canadiens de Montréal, Claude Lemieux, est mort à l'âge de 60 ans. Il avait porté le flambeau pas plus tard que lundi dernier au Centre Bell.
Écoutez l'ancien joueur et DG des Canadiens, Serge Savard, qui a repêché Lemieux, et Patrice Brisebois, qui a joué contre lui, parler du disparu.
Les sujets discutés
- «Claude n'a jamais laissé personne indifférent», souligne Savard;
- L'ancien DG revient sur le repêchage de Lemieux;
- Lemieux avait terminé au deuxième rang pour le trophée Conn-Symthe, derrière Patrick Roy, en 1986;
- L'attaquant avait développé une animosité avec Pat Burns qui a obligé Serge Savard à l'échanger;
- «Claude Lemieux était tout un joueur de hockey», note Brisebois;
- Savard note que Lemieux était très touché de l'honneur de porter le flambeau;
- Lemieux souhaitait devenir DG des Canadiens.