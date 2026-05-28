La controverse entourant Patrick Bruel s’intensifie après l'interruption d'une de ses pièces de théâtre à Paris par des militantes féministes.

Invitée à commenter l'évolution de la situation, Catherine Brisson fait le point avec Benjamin Locoge, rédacteur en chef Culture pour Paris Match.

Ce dernier fait état d'un «embarras général» au sein d'une industrie longtemps marquée par l'omerta, alors que le chanteur fait maintenant face à une trentaine de dénonciations d'agressions et d'inconduites sexuelles.

Bien que Bruel nie en bloc et se fait rassurant auprès d'un public toujours présent, les suspensions de contrats majeurs et la prise de parole publique de l'animatrice Flavie Flament semblent marquer un point de bascule irréversible pour sa carrière.

Écoutez Benjamin Locoge, rédacteur en chef culture pour Paris Match, brosser le portrait de la situation, jeudi à Lagacé le matin.