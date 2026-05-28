Campements de sans-abris

Face au record de tentes au campement Notre-Dame, le nouveau plan de 49 millions de dollars présenté par la mairesse suscite de vives critiques de la part de Luc Ferrandez.

Selon lui, vouloir simplement déplacer et «encadrer» les tentes dans des zones permanentes ne réglera rien et a déjà échoué ailleurs.

Patrick Lagacé craint pour sa part que cette approche n'officialise la création de véritables «bidonvilles» sous la responsabilité de la ville.

Les deux animateurs s'inquiètent aussi de récentes décisions judiciaires en Ontario qui compliquent grandement le démantèlement des campements.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.