Récits de Jean-François Lisée

L'auteur Jean-François Lisée nous amène dans les coulisses de la relation entre les anciens premiers ministres René Lévesque et Pierre Elliott Trudeau.

Il révèle notamment le moment où les deux hommes se sont rencontrés de fa¸on bimensuelle pendant deux ans pour débattre d'idées.

Écoutez Jean-François Lisée, auteur et chroniqueur politique à l’émission Les Mordus diffusée sur RDI, raconter le récit entre les deux hommes, mercredi, à La commission.

Jean-François Lisée aborde également l'influence de Lévesque durant la période de la Révolution tranquille et sa mystérieuse perte de voix, qui a duré plus de 15 ans.