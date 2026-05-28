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Spécial «Canadiens» | L’énigme du jeudi 28 mai

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 mai 2026 06:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Spécial «Canadiens» | L’énigme du jeudi 28 mai
L'énigme du jour / Cogeco Média

Écoutez l'énigme du jeudi 28 mai à l'émission de Patrick Lagacé.

Voici d'ailleurs la réponse à l’énigme de mercredi: «Forum».

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