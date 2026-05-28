On manque de moyens

Que ce soit dans réseau de l'éducation, où la grande majorité des cégeps du Québec anticipent un déficit total de 25 millions de dollars, en passant par la santé ou encore dans le réseau routier, où le déficit de maintien des actifs s'élèverait à 31 milliards de dollars, la province manque cruellement de moyens pour ses ambitions.
Écoutez Patrick Lagacé commenter l'état des finances publiques, jeudi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
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