Politique québécoise

La première ministre Christine Fréchette a traversé une séquence politique extrêmement difficile à l'Assemblée nationale.

Déjà ébranlée par la fuite d'un courriel du ministre des Finances et des révélations sur l'état du réseau routier, elle a trébuché à plusieurs reprises face aux questions incisives du chef de l'opposition officielle, André Fortin.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point sur cette semaine tumultueuse, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le moment le plus marquant est survenu lorsque la première ministre a été incapable de chiffrer la dette du Québec, même après que son interlocuteur lui ait proposé de donner une simple «fourchette».