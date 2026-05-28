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Politique québécoise

Une semaine «affreuse» pour Christine Fréchette à l’Assemblée nationale

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 mai 2026 07:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Une semaine «affreuse» pour Christine Fréchette à l’Assemblée nationale
La première ministre Christine Fréchette / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

La première ministre Christine Fréchette a traversé une séquence politique extrêmement difficile à l'Assemblée nationale.

Déjà ébranlée par la fuite d'un courriel du ministre des Finances et des révélations sur l'état du réseau routier, elle a trébuché à plusieurs reprises face aux questions incisives du chef de l'opposition officielle, André Fortin.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point sur cette semaine tumultueuse, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le moment le plus marquant est survenu lorsque la première ministre a été incapable de chiffrer la dette du Québec, même après que son interlocuteur lui ait proposé de donner une simple «fourchette». 

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