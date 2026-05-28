Erreur sur l'équipe

Le chroniqueur Frédéric Labelle relate d'abord un échange humoristique sur les réseaux sociaux où la CAQ accuse le Parti québécois de porter la guigne au Canadien de Montréal à cause d'une récente publicité négative...

Il expose ensuite une bévue monumentale: des partisans montréalais en colère se sont trompés de cible sur les réseaux sociaux.

Voulant s'en prendre aux Hurricanes de la Caroline, ils ont envoyé des messages d'insultes et des audios agressifs aux Hurricanes de Lethbridge, une équipe junior de l'Alberta, qui a diffusé publiquement ces attaques absurdes.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, jeudi à Lagacé le matin.