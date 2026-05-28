Erreur sur l'équipe

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Des Hurricanes... en Alberta subissent les foudres des partisans des Canadiens

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 mai 2026 07:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Des Hurricanes... en Alberta subissent les foudres des partisans des Canadiens
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le chroniqueur Frédéric Labelle relate d'abord un échange humoristique sur les réseaux sociaux où la CAQ accuse le Parti québécois de porter la guigne au Canadien de Montréal à cause d'une récente publicité négative...

Il expose ensuite une bévue monumentale: des partisans montréalais en colère se sont trompés de cible sur les réseaux sociaux.

Voulant s'en prendre aux Hurricanes de la Caroline, ils ont envoyé des messages d'insultes et des audios agressifs aux Hurricanes de Lethbridge, une équipe junior de l'Alberta, qui a diffusé publiquement ces attaques absurdes.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, jeudi à Lagacé le matin

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