Il possédait un lourd dossier criminel

Le quartier Hochelaga-Maisonneuve a été le théâtre d'une poursuite dramatique jeudi matin. Yann Désy a perdu la vie après une série d'événements violents qui ont débuté par le vol du véhicule d'un «bon samaritain» venu lui porter secours près d'un Tim Hortons.

Le suspect a ensuite circulé à vive allure, multipliant les arrêts obligatoires brûlés dans des zones scolaires et résidentielles avant de percuter de plein fouet une fourgonnette sur la rue Hochelaga.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'impact a été d'une rare violence, mais le conducteur de la fourgonnette s'en est miraculeusement tiré sans blessures graves. Désy, qui possédait un lourd dossier criminel, a succombé à ses blessures après avoir été éjecté de son véhicule.