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Changement de calendrier de la MLS

Le CF Montréal a besoin d'un stade couvert

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 26 mai 2026 21:28

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Le CF Montréal a besoin d'un stade couvert
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Canadiens-Hurricanes: est-ce terminé?
  • Congé d'entraînement pour les joueurs des Canadiens;
  • Martin St-Louis, Alexandre Carrier, Kaiden Ghule et Joe Veleno ont rencontré les médias;
  • Pour l'entraîneur des Hurricanes, la série est loin d'être terminée;
  • Le CF Montréal perd son seul joueur désigné;
  • L'équipe montréalaise devra se trouver un logis permanent en hiver en vue de la saison d'hiver de la MLS de 2027;
  • L'équipe canadienne masculine de soccer confirme que Jesse Marsch sera le sélectionneur pour encore les trois prochaines années;
  • Les Roses de Montréal vont disputer un match au stade Saputo, le 29 août.

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