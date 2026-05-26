Changement de calendrier de la MLS

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Canadiens-Hurricanes: est-ce terminé?
- Congé d'entraînement pour les joueurs des Canadiens;
- Martin St-Louis, Alexandre Carrier, Kaiden Ghule et Joe Veleno ont rencontré les médias;
- Pour l'entraîneur des Hurricanes, la série est loin d'être terminée;
- Le CF Montréal perd son seul joueur désigné;
- L'équipe montréalaise devra se trouver un logis permanent en hiver en vue de la saison d'hiver de la MLS de 2027;
- L'équipe canadienne masculine de soccer confirme que Jesse Marsch sera le sélectionneur pour encore les trois prochaines années;
- Les Roses de Montréal vont disputer un match au stade Saputo, le 29 août.