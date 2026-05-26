Afin d'aller chercher de l'énergie

À moins de 24 heures du quatrième match de la finale de l'Association de l'Est entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la Caroline, un constat s'impose: comment le Tricolore peut renverser la tendance lourde des deux dernières rencontres?

Écoutez à ce sujet l'analyste des matchs des Canadiens à Cogeco média, Dany Dubé, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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