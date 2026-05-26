Afin d'aller chercher de l'énergie

À moins de 24 heures du quatrième match de la finale de l'Association de l'Est entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la Caroline, un constat s'impose: comment le Tricolore peut renverser la tendance lourde des deux dernières rencontres?
Écoutez à ce sujet l'analyste des matchs des Canadiens à Cogeco média, Dany Dubé, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les commentaires de Dany et sujets abordés
- «Comment faire pour aller chercher de l'énergie?»
- L'analyste a de l'espoir, parce que le Tricolore a un rempart: son gardien;
- Les statistiques de Frederik Andersen sont ordinaires: «Il faut trouver une façon de générer plus de tirs»;
- «Il reste des cartes à jouer pour Martin St-Louis. Notre problème: on joue à trois trios. Il doit trouver le moyen d'utiliser quatre lignes»
- Martin St-Louis doit reconfigurer ses trios;
- Il faut ramener Kapanen, mais «Kapanen n'est pas fait pour jouer sur la quatrième ligne.»
- On parle de modifications de trios: ramener Kapanen avec Demidov et Newhook, réunir Danault et Anderson;
- «Gallagher a de l’énergie. Tu as besoin de quatre trios pour gagner en séries»
- «Ce n'est plus les «x» et les «o». C'est l'humain. Ça prend des guerriers».