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Champion en 1993

Jean-Jacques Daigneault estime que les jeunes des Canadiens prennent du galon

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 mai 2026 19:13

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jean-Jacques Daigneault estime que les jeunes des Canadiens prennent du galon
Les Canadiens affrontent les Hurricanes à Montréal, lundi soir. / AP/Karl DeBlaker

Jean-Jacques Daigneault était au nombre des membres des Canadiens de Montréal lors de la conquête de la coupe Stanley, en 1993.

Écoutez Jean-Jean Daigneault en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Jean-Jacques Daigneault estime que les jeunes des Canadiens prennent du galon;
  • Les Canadiens ont les outils pour vaincre les Hurricanes;
  • L'ancien joueur aime quand le 4e trio joue de 10 à 12 minutes;
  • L'apport de Lane Hutson;
  • Les souvenirs de la victoire de 1993 et le défilé qui s'en suit.

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