Champion en 1993

Jean-Jacques Daigneault était au nombre des membres des Canadiens de Montréal lors de la conquête de la coupe Stanley, en 1993.
Écoutez Jean-Jean Daigneault en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jean-Jacques Daigneault estime que les jeunes des Canadiens prennent du galon;
- Les Canadiens ont les outils pour vaincre les Hurricanes;
- L'ancien joueur aime quand le 4e trio joue de 10 à 12 minutes;
- L'apport de Lane Hutson;
- Les souvenirs de la victoire de 1993 et le défilé qui s'en suit.